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Мясо

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Ноябрь
Стало известно, где в Ростовской области свинину и говядину покупать дешевле
18 ноября, 12:34
Октябрь
Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо
27 октября, 20:30
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо по самой низкой цене
20 октября, 05:51
Ростовстат назвал самые дорожающие продукты в Ростовской области
Стало известно, какие продукты больше всего выросли в цене с конца 2023 года в Ростовской области. Подробная информация о ценах на продовольственные товары опубликована на сайте Ростовстата.
15 октября, 07:13
Стало известно, где самые выгодные цены на мясо в Ростовской области
13 октября, 20:02
Стало известно, где в Ростовской области покупают дешевое мясо
6 октября, 19:10
Сливочное масло в Ростовской области подорожало сразу на 50 рублей
За месяц в Ростовской области килограмм сметаны подорожал на 13 рублей, а сливочного масла — на 46 рублей, сообщает Ростовстат данные на конец сентября.
4 октября, 06:12
Сентябрь
Предприятие в Ростовской области произвело 60 тонн мяса из килограмма сырья
Специалисты Россельхознадзора раскрыли фантомную площадку по производству говядины. Там из одного килограмма сырья якобы сделали 60 тонн говядины.
23 сентября, 12:00
Стало известно, где в Ростовской области дешевле говядина, свинина и курятина
22 сентября, 17:23
Цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5% за полгода
В Ростовской области стремительно растут цены на товары и услуги, актуальные данные об инфляции в регионе опубликовал Ростовстат.
16 сентября, 12:28
Стало известно, где в Ростовской области продают дешевое мясо
15 сентября, 13:15
Стало известно, где в Ростовской области продают мясо дешевле
8 сентября, 08:46
Ростовстат назвал лучшие цены на мясо в Ростовской области
1 сентября, 19:04
Август
Ростовстат показал лучшие цены на мясо в Ростовской области
25 августа, 18:50
Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле
18 августа, 16:53
Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо
5 августа, 04:25
Июль
Стало известно, где можно сэкономить на мясе в Ростовской области
28 июля, 13:34
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
21 июля, 12:26
Стало известно, где купить дешевое мясо в Ростовской области
14 июля, 19:13
Стало известно, где в Ростовской области можно купить дешевое мясо
7 июля, 11:32

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