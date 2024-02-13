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Февраль
За неделю в Ростовской области гриппом и ОРВИ заболели около 22 тысяч дончан
13 февраля, 16:26
Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями
Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы опасными бактериями, об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
3 февраля, 14:46
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Как отличить простуду от коронавируса
13 ноября 2023, 15:56
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Врач рассказал, как ростовчанам защититься от нового варианта коронавируса «пирола»
1 сентября 2023, 14:15

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