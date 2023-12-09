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Награда

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2023
Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России
Двое военнослужащих из Ростовской области получили Звезду Героя России за мужество и выполнение боевых задач, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
9 декабря 2023, 17:47
«Разве мало?»: многодетная мать Ростовской области осталась без награды губернатора
17 ноября 2023, 12:11
Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду
23 октября 2023, 12:16
Путин наградил получившего ранение бойца СВО из Ростова-на-Дону Афанасьева
Глава государства Владимир Путин вручил награду участнику спецоперации из Ростовской области Алексею Афанасьеву, сообщил губернатор Василий Голубев.
3 августа 2023, 08:48
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
2 августа 2023, 12:03
Бывший полицейский из Ростовской области погиб в спецоперации
Во время спецоперации погиб Виталий Панасков, который был жителем Ростовской области, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 08:05
2022
Орденом Александра Невского наградили главу ГУ МВД РФ по Ростовской области Агаркова
Глава регионального УМВД по Ростовской области Олег Агарков получил орден Александра Невского, сообщили в полиции.
10 ноября 2022, 13:27

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