Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов

Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.