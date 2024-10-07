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Чем запомнился экс-глава УМЧС по Ростовской области Сергей Филиппов
Глава УМЧС по Ростовской области покинул пост 7 октября. Сергей Филиппов занимал эту должность порядка четырех лет. Рассказываем, чем запомнился генерал-лейтенант внутренней службы за этот срок.
7 октября, 16:08
Более 3,2 тысячи земельных участков могут получить бойцы СВО в Ростовской области
26 февраля, 15:10
Скончался генерал из Ростовской области Геннадий Бахарев
Ушел из жизни Геннадий Базарев, который был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС Ростовской области, сообщили в региональном УМЧС.
24 января, 10:08
2023
В Ростовской области вручили награды родственникам погибших бойцов СВО
9 декабря 2023, 10:02
В Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина
7 декабря 2023, 07:10
В Ростове-на-Дону замминистра обороны России передала госнаграды бойцам СВО
В Ростове-на-Дону участники спецоперации получили награды от замглавы Минобороны РФ Татьяны Шевцовой, сообщили в министерстве.
29 сентября 2023, 05:25
Бойцы Росгвардии вернулись в Ростовскую область из зоны спецоперации
27 сентября 2023, 05:41
В Ростовской области уволился первый замгубернатора Виктор Гончаров
В Ростовской области уволен по собственному желанию Виктор Гончаров, занимавший пост первого заместителя губернатора, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 11:27

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