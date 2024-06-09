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Наказание за экстремизм

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2024
Участников банды казачьих сепаратистов задержали в Ροстοвe и в Москве
В Москве и в Ростове задержали участников экстремистской и запрещенной в России организации. Члены банды избивали людей на улицах в разных российских городах, пишет ТАСС.
9 июня 2024, 09:56
В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
27 марта 2024, 09:29
Пытавшегося вступить в ВСУ экстремиста из Новочеркасска признали невменяемым
7 февраля 2024, 11:09
2023
Суд Ростовской области рассмотрит дело экстремистов, завлекавших в секту людей
В Ростовской области осудят троих жителей Новочеркасска, обвиняемых в экстремисткой деятельности, рассказали в региональном Следкоме.
6 сентября 2023, 16:16
В Ростове 31 августа за экстремистские высказывания будут судить местного жителя
28 августа 2023, 17:05
В Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий»
В Ростове задержали трех судимых мужчин, которые вступили в экстремистскую организацию в исправительной колонии и контролировали соблюдение «воровских понятий», подробностями поделились в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
29 июня 2023, 13:32
Жительницу в Батайске наказали за рассылку депутатам экстремистских видео
В Батайске объявили предостережение местной жительнице Людмиле Копиковой из-за рассылки экстремистского видео, сообщили в УФСБ по региону.
11 мая 2023, 12:01

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