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Нансена

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Июль
Жителей Ростова разбудил звук взрыва на Нансена
В Ростове-на-Дону на улице Нансена раздался звук, похожий на взрыв, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».
31 июля, 06:37
Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за страшного пожара возле железной дороги
12 июля, 14:32
Март
В Ростове на весь день перекроют железнодорожный переезд на Нансена 31 марта
30 марта, 07:15
Февраль
Депутат рассказала, чего ждут ростовчане от программы «Мужское/Женское»
19 февраля, 10:26
Декабрь 2023
В Ростове предприниматель распланирует 6,5 гектара земли в центре города
1 декабря 2023, 10:31
Сентябрь 2023
Упавшее дерево спровоцировало огромную пробку на Нансена в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной погоды рухнуло большое дерево и частично перекрыло движение, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов».
5 сентября 2023, 14:05

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