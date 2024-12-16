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Нападение в Ростове

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2024
Появилось видео за минуту до нападения маньяка на подростка в Ростове
16 декабря, 20:34
В Ростове разыскивают мужчину, который может нападать на девушек в лифте
Полицейские разыскивают неизвестного, пытавшегося изнасиловать девушку в Ростове, рассказали в пресс-службе управления МВД.
24 июня, 13:41
Стало известно, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове. Кто там стрелял?
24 июня, 12:55
Голубев сделал заявление после задержания неизвестного с оружием в ТЦ Ростова
Рядом с торговым центром на окраине Ростова задержан вооруженный травматическим оружием мужчина, поделился официальными подробностями происшествия губернатор Василий Голубев.
24 июня, 12:28
Очевидцы сообщили о вооруженном человеке в торговом центре в Ростове
В одном из торговых центров города задержан вооруженный мужчина, сообщили в социальных сетях очевидцы.
24 июня, 11:59
2023
В сети появилось видео из дома, где ростовчанин забил жену ножом и выпал из окна
В Ростове мужчина несколько раз ударил жену ножом, а затем покончил собой, пишут СМИ.
14 августа 2023, 10:49
Мужчина с бетонным блоком напал на салон красоты в центре Ростова
16 июля 2023, 11:33
Ростовскому художнику попытались отомстить за уничтожение уличных картин
Художник из Ростова-на-Дону, который испортил уличные картины, пожаловался на попытку мести, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
6 июня 2023, 11:44
Жительница Ростовской области спасла супруга от убийства газовым ключом
В Ростовской области арестовали мужчину, который во время ссоры пытался убить знакомого, сообщили в региональном УСКР.
20 мая 2023, 06:25
Житель в Ростовской области расстрелял троих родственников сожительницы
В Ростовской области местный житель во время ссоры расстрелял троих человек, двое из которых скончались, сообщает региональное УСКР
15 мая 2023, 12:26
Ростовчанин получил пулю во время разборок у супермаркета
Житель Ростова-на-Дону получил пулевое ранение во время ссоры возле магазина, сообщили в полиции.
15 мая 2023, 09:21
Двух жителей Новошахтинска будут судить за жестокое убийство мужчины
В Ростовской области будут судить двух человек, которые убили мужчину и сожгли его дом, сообщили в региональном УСКР.
13 мая 2023, 08:13
Жителя в Ростове-на-Дону будут судить за жестокое убийство отца
В Ростове-на-Дону на скамье подсудимых оказался местный житель, убивший своего отца, сообщили в УСКР по региону.
11 мая 2023, 17:34
Задержанный за стрельбу по цветочному ларьку заявил, что его целью были бездомные псы
Житель Ростова-на-Дону, открывший огонь по цветочному магазину, назвал причину своего поступка, пишет Telegram-канал Don_Mash.
11 мая 2023, 11:28
Ростовчане заявили о нападении мужчины на сотрудницу в фотостудии днем 15 апреля
В Ростове-на-Дону посетитель фотостудии избил сотрудницу во время конфликта, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».
16 апреля 2023, 05:44

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