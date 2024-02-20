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В Ростовской области отрегулируют численность волков и шакалов почти на тысячу особей
В Ростовской области собираются отрегулировать численность волков и шакалов на 956 особей, об этом сообщили в пресс-службе донского Минприроды.
20 февраля, 16:09
Август 2023
Кинологи рассказали, почему в Краснодаре собаки часто нападают на людей
29 августа 2023, 15:43
Июль 2023
В ООН отказались обсуждать теракт в Таганроге 28 июля
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не стало комментировать падение обломков ракеты на Таганрог Ростовской области, сообщают СМИ.
31 июля 2023, 14:14

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