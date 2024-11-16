Жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков

Госдума приняла закон, предусматривающий до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и распространения информации о них. Как будут наказывать за нарушения в Ростовской области — выяснял корреспондент RostovGazeta.