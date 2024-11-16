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Наркотики

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Ноябрь
Подростки отправлены в СИЗО по делу о продаже наркотиков в Ростовской области
16 ноября, 15:41
Октябрь
Иностранца задержали на трассе Ростовской области с огромной партией наркотиков
22 октября, 15:13
В Ростове ввели налог для туристов, а жители региона массово отказались от алкоголя
22 октября, 14:34
Соцсети школьников в Ростовской области проверяют на употребление наркотиков
22 октября, 10:56
За распространение наркотиков житель Ростовской области получил 8 лет колонии
В Ростовской области вынесли приговор жителю города Каменска-Шахтинского Ростовской области, причастному к распространению наркотиков, сообщает региональное УФСБ России.
22 октября, 10:11
Контрабандист наркотиков из Германии попался в Ростове
Мужчина организовал перевоз запрещенных веществ из Германии под видом сырья для БАДов, когда попался в Ростове-на-Дону, сообщает Южное таможенное управление.
14 октября, 10:07
На пять лет отправили в колонию наркоторговца из Ростова-на-Дону
4 октября, 10:54
Сентябрь
Житель Ростовской области скинул знакомую в мусоропровод
21 сентября, 12:09
Осужденная во Вьетнаме за наркотики Дапирка в азовской колонии может работать швеей
В азовской колонии, где содержится Мария Дапирка, можно работать швеей или освоить новую специальность, сообщается на портале регионального ФСИН.
19 сентября, 16:00
В Ростове-на-Дону обнаружили нарколабораторию и 35 килограммов наркотиков
19 сентября, 12:31
У жителя Ростовской области изъяли 43 килограмма наркотиков
11 сентября, 08:37
Пьяная туристка из Ростова сожгла мусор на Вечном огне в Сочи
9 сентября, 14:44
Отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область
Ростовчанка, отбывавшая пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, перевелась в азовскую женскую тюрьму на родине, сообщает «Газета.Ru».
2 сентября, 06:38
Август
Заключенных в СИЗО-5 в Ростове лишили завтраков
Сотрудники СИЗО-5 Ростовской области обнаружили подозрительные капсулы в пакетах с сухими завтраками, сообщает региональное управление ФСИН России.
30 августа, 15:19
Нарколог рассказал, сколько вытрезвителей необходимо в Ростовской области
9 августа, 11:11
Грозит пожизненное: у водителя каршеринга в Ростове нашли почти килограмм наркотиков
8 августа, 17:58
Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию
4 августа, 10:30
Несовершеннолетнюю задержали в Ростовской области во время сбыта наркотиков
3 августа, 14:56
Июль
Жителей Ростова начнут сажать за пропаганду наркотиков
Госдума приняла закон, предусматривающий до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и распространения информации о них. Как будут наказывать за нарушения в Ростовской области — выяснял корреспондент RostovGazeta.
24 июля, 10:34
В Ростовской области задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики
20 июля, 18:03

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