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Нарушения ПДД

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2024
В Ростовской области больше 20 детей погибли в ДТП
15 ноября, 12:31
В Ростовской области грузовой поезд переехал автомобиль
3 октября, 10:25
Еще 20 камер поставят на М-4 «Дон» в Ростовской области
20 сентября, 16:44
Депутат из Ростовской области устроил скандал после опасной поездки
17 августа, 05:01
В Ростовской области за нарушения самокатчиков будут штрафовать на 800 рублей
4 мая в Ростовской области ввели новые ограничения для электросамокатов. В связи в этим МЧС России призывает вспомнить правила дорожного движения для этого вида транспорта. Основные требования были опубликованы в телеграм-канале ведомства.
5 мая, 17:25
Новые адреса дорожных камер назвали в Ростове-на-Дону
2 мая, 12:39
Участников дрифта на Театральной площади в Ростове нашли и оштрафовали
28 апреля, 10:23
Комплексы для штрафов водителей тестируют на трассе под Ростовом
28 марта, 04:55
В Ростове установили камеру, штрафующую за непристегнутый ремень. Показываем на карте
2 марта, 09:26
Штрафующую за непристегнутый ремень камеру установили у «Меги» под Ростовом
29 февраля, 15:26
Юрист объяснил, что грозит автохамам, паркующимся в пешеходных зонах Ростова
31 января, 11:22
В Ростове не хватает экипажей ДПС для сопровождения эвакуаторов
23 января, 15:49
В Ростовской области назвали виновников 90% автокатастроф
13 января, 09:38
2023
За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей
19 декабря 2023, 14:28
Власти Ростова за доступ к уличным камерам заплатят 30,4 млн рублей
15 декабря 2023, 07:14
В Ростовской области на слежку за водителями потратят 60 млн рублей
5 декабря 2023, 13:36
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области пьяный водитель иномарки спровоцировал аварию с одним погибшим, сообщили в региональном УГИБДД.
16 сентября 2023, 12:42
Спровоцировавший ДТП с 8 жертвами водитель 21 раз попадался на нарушениях на Дону
В Ростовской области водитель, который стал участником аварии с восемью погибшими, 21 раз попадался на нарушениях, сообщили в региональном УГИБДД.
23 августа 2023, 06:57
В Ростове-на-Дону приступили к тестированию умного пешеходного перехода
В Ростове на Западном оборудовали умный пешеходный переход, способный штрафовать и предупреждать водителей о пешеходе на дороге, об этом сообщили в пресс-службе Городского центра управления пассажироперевозками.
17 августа 2023, 12:41
В Ростовской области увеличат число видеокамер на аварийных участках дорог
В Ростовской области собираются приобрести еще 20 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, их планируют установить в местах концентрации ДТП, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
21 июня 2023, 04:45

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