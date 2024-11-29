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2024
Что такое тревожный чемоданчик и зачем он нужен
МЧС России призывает население иметь «тревожный чемоданчик» на случай любой экстренной ситуации. RostovGazeta рассказывает, что может понадобиться и куда все сложить.
29 ноября, 19:24
Пассажирские маршруты по реке Дон запустят в Ростовской области весной
В Ростовской области планируют запустить регулярные речные маршруты в соседние регионы уже весной 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
12 января, 07:44
2023
В Ростовской области навигацию судов продлили до 6 декабря из-за погоды
29 ноября 2023, 10:56
Стали известны даты магнитных бурь в сентябре в Ростовской области
23 августа 2023, 06:47
Навигацию 2023 года в Азово-Донском бассейне открыли раньше запланированных сроков
В Ростовской области объявили, что открыли летнюю навигацию 2023 года раньше привычных сроков, об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
28 марта 2023, 11:55
2022
Отслеживание автобусов в Ростове-на-Дону онлайн
16 мая 2022, 13:06

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