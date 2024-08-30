rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Неблагоприятная погода

Выбрать дату
2024
Метеоролог Вильфанд предупредил о жаре в +35 градусов в Ростовской области
Жара и дожди прогнозируется в Южном федеральном округе, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
30 августа, 08:52
Ураган и ливень надвигаются на Ростовскую область. Уйдет ли аномальная жара?
Сильные дожди с градом и штормовым ветром накроют Ростовскую область, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
7 июля, 05:59
В Ростове и области резко похолодает к длинным выходным
На неделе с 6 по 12 мая в Ростовской области похолодает с +23 до +16 градусов, сообщают метеорологи.
6 мая, 04:57
В Шахтах развернули ПВР и пункт обогрева из-за массовых отключений электричества
В Ростовской области из-за массовых отключений электроэнергии и непогоды решили развернуть ПВР и пункт обогрева в Шахтах, об этом объявил глава администрации города Андрей Горцевской.
10 февраля, 13:53
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за снега 28 января
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МЧС России.
28 января, 05:28
Климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области
25 января, 04:30
В Ростовской области начали подвозить еду застрявшим в пробке водителям
8 января, 19:14
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ураганного ветра
7 января, 10:38
Ростовскую область накроет метелью 4 января
Метель и сильный ветер ожидаются в Ростовской области днем в четверг, 4 января, сообщили в управлении МЧС по региону.
4 января, 05:35
2023
Жителей Ростовской области предупредили о сильном тумане и гололеде
Ростовскую область в первую половину дня во вторник, 19 декабря, накроет туман, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
19 декабря 2023, 07:17
Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону
В Ростовской области упавшая ветра повредила два квадратных метра крыши психиатрической больницы, сообщили в правительстве региона.
18 декабря 2023, 09:21
Метель накроет Ростовскую область 23 и 24 ноября
В Ростовской области с 23 ноября ожидаются метель и гололед на дорогах с ухудшением видимости до одного километра, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
22 ноября 2023, 11:04
Стала известна причина постоянного роста цен на такси в Ростове-на-Дону
31 августа 2023, 04:33
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
21 августа 2023, 06:22
Проблемы с водой начались в Ростове из-за грозы 10 августа
В Ростове-на-Дону местные жители могут столкнуться с проблемой с водой из-за неблагоприятной погоды, сообщает Ростовводоканал.
10 августа 2023, 06:27
Штормовое предупреждение ввели в Ростовской области из-за ливней на 28 и 29 июля
В Ростовской области в ближайшие два дня будет действовать штормовое предупреждение, сообщили в региональном УМЧС.
27 июля 2023, 08:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика