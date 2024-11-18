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Небо

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Ноябрь
«С утра бабахает»: в небе над Ростовом-на-Дону заметили инверсионный след
18 ноября, 12:43
Октябрь
Странный белый знак в небе напугал и перессорил жителей Ростова
23 октября, 18:40
Полярное сияние увидели в Ростовской области в ночь на 8 октября
Жители Ростовской области наблюдали полярное сияние в ночь на 8 октября. Фото оптического явления появилось в соцсетях.
8 октября, 07:10
«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской области
Инверсионный след в небе увидели жители Ростовской области. Фотографии белой полосы появились в соцсетях днем 5 октября.
5 октября, 13:03
Аномальная жара под 30 градусов накроет Ростовскую область в выходные
Стало известно, какая погода будет в первые октябрьские выходные в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
4 октября, 07:11
Сентябрь
Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото
24 сентября, 08:17
Жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
20 сентября, 16:12
У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».
17 сентября, 08:25
Синоптики сообщили, когда Ростовскую область накроет дождями и похолодает
Стало известно, когда дожди вернутся в Ростовскую область, об этом говорится в прогнозе синоптиков на ближайшую неделю.
16 сентября, 07:17
Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги
8 сентября, 09:37
Август
В Ростовской области засняли падающий большой метеор Персеиды
13 августа, 11:52
«Дом дрожал»: жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва в небе
13 августа, 08:11
Июль
Над Ростовской областью пронесутся метеоры Южных дельта-Акварид
В Ростовской области начинается пик активности метеоритного потока Южных дельта-Акварид, сообщает сайт Star Walk.
23 июля, 11:42
Жителей Ростовской области напугал «кукурузник», который приняли за беспилотник
14 июля, 09:08
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Жители Ростовской области стали свидетелями иризации облаков, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов-Главный»
10 июля, 14:36
Июнь
Инверсионный след появился в небе у Таганрога 24 июня
В Ростовской области недалеко от Таганрога в небе появился большой инверсионный след, сообщили очевидцы в местном телеграм-канале.
24 июня, 09:44
Метеоритный поток Боотиды будет видно в Ростовской области
В Ростовской области можно увидеть июньский звездопад Боотиды. Пик метеоритного потока придется на 27 июня, сообщает Москва FM.
24 июня, 07:33
Май
Летом жители Ростовской области смогут увидеть парад планет
3 июня в жители Ростовской области смогут увидеть редкое астрономическое явление — парад планет. В понедельник утром все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию, сообщил «Дон24» заведующий астрономической обсерваторией парка имени М. Горького Николай Демин.
23 мая, 14:17
Летящий на огромной скорости огненный объект увидели в небе ростовчане
23 мая, 04:51
«Я думал, за мной прилетели!»: яркая вспышка из космоса испугала жителей Ростова
1 мая, 06:00

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