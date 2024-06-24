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Недвижимость в Ростове

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Названы районы Ростова, где чаще всего покупают квартиры
24 июня 2024, 18:07
2023
Ростов-на-Дону вошел в топ городов, где больше всего копят на квартиру
Чтобы купить квартиру в Ростове, местному жителю надо накопить 33 среднемесячные зарплаты, сообщают аналитики.
30 августа 2023, 14:34
Ростовская область вошла в топ-5 регионов, где чаще всего покупают гаражи
Ростовская область заняла четвертое место среди российских регионов по востребованности ипотеки на гараж, сообщают аналитики «Домклик».
27 августа 2023, 10:58
Порядка 65% квартир в новостройках оказались не распроданы в Ростове в 2023 году
В 2023 году большая часть квартир на первичном рынке жилья так и не была распродана, сообщают аналитики.
14 августа 2023, 09:27
В Ростове продают участок рядом с Парамоновскими складами за 200 миллионов рублей
6 июля 2023, 15:18
В Ростове выставили на продажу долгострой на проспекте Стачки за 110,9 млн рублей
В Ростове на проспекте Стачки, 183 на продажу выставили долгострой, который возвел застройщик «Ростов-Центрстрой», об этом сообщили донские СМИ.
23 июня 2023, 06:26
Сколько стоит снять дом в Ростовской области и какие есть предложения
В Ростовской области опубликовано большое количество предложений об аренде домов и коттеджей. Где можно остановиться на отдых и что предлагают владельцы, в материале RostovGazeta.
22 июня 2023, 01:16
В центре Ростова за 500 млн рублей продают ларек шаурмы и буфет в «Доме Обуви»
В центре Ростова на продажу выставили правую часть знаменитого «Дома Обуви» на проспекте Буденновском, 22, информация об этом появилась на площадке бесплатных объявлений.
6 июня 2023, 14:01
В Ростове-на-Дону не удалось продать около 70% жилых объектов в новостройках
Ростов-на-Дону занял восьмое место среди городов-миллионников, в которых не смогли распродать строящиеся объекты недвижимости, данные предоставил сервис bnMAP.pro.
24 апреля 2023, 11:18
Пентхаусы и памятники архитектуры: названы самые дорогие квартиры Ростова
В Ростове в апреле на продажу выставили квартиры стоимостью в десятки миллионов рублей. Портал RostovGazeta решил изучить рынок элитной недвижимости, чтобы найти самые интересные объекты.
16 апреля 2023, 09:55
В центре Ростова выставили на продажу отель в старинном особняке Герасимова
В Ростове за 275 миллионов рублей продают отель, размещенный в старинном особняке XIX века, сведения об этом появились на электронной площадке бесплатных объявлений.
10 апреля 2023, 08:10
Власти Ростова рассказали, какие социальные объекты построят на Западном
6 апреля 2023, 13:32

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