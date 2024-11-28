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Неклиновский район

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Ноябрь
В Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы
В Неклиновском районе заключили под стражу мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
28 ноября, 13:19
Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео
Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.
2 ноября, 07:46
Октябрь
Двух взрослых и двух детей увезли на скорой после ДТП на трассе в Ростовской области
Четыре человека, включая двух детей, пострадали в аварии на трассе «Новороссия» (Ростов-Симферополь), сообщает донская Госавтоинспекция.
30 октября, 09:39
«Дом у меня затрясся»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку
В ночь на 30 октября силами ПВО сбили семь беспилотников над Неклиновским районом Ростовской области. Звуки взрывов разбудили население около 02:00–03:00 мск. Жители рассказали в соцсетях, как они пережили атаку БПЛА.
30 октября, 05:41
Минобороны РФ сообщило о террористической атаке на Ростовскую область
В ночь на 30 октября в Ростовской области отразили атаку террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа. Минобороны РФ рассказали, сколько дронов удалось сбить.
30 октября, 05:10
Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область
30 октября, 03:15
Губернатор сообщил о ночной атаке боевых беспилотников на Ростовскую область
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на Неклиновский район.
30 октября, 02:56
В Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный» за 3,7 млрд руб
9 октября, 18:16
Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма
В Неклиновском районе Ростовской области снимают фильм. Из-за этого на целый день перекроют проезд по одной межпоселковых дорог, сообщает районная администрация.
4 октября, 16:51
Сентябрь
Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области ожидается теплая солнечная погода в ближайшую рабочую неделю, с 30 сентября по 4 октября, следует из данных прогноза погоды.
30 сентября, 09:39
Сильный ветер накроет Ростовскую область на выходных
В ближайшие выходные, 28 и 29 сентября, в Ростовской области прогнозируют усиление ветра. Актуальная информация об этом размещена на сайте Gismeteo.
27 сентября, 07:41
«До приезда пожарных ничего не осталось»: на трассе Ростов — Таганрог сгорела фура
20 сентября, 05:23
После солнечных выходных всю Ростовскую область накроет затяжным ливнем
После солнечных теплых выходных в Ростовской области прогнозируют дожди. По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», 24 и 25 сентября зальет практически все районы региона.
18 сентября, 18:22
Проливные дожди накроют Ростовскую область
Синоптики прогнозируют дожди 17 сентября почти во всех районах Ростовской области, информация об этом размещена на платформе «Яндекс. Погода».
17 сентября, 07:32
Стало известно, во сколько начнется дождь в Ростове 17 сентября
Синоптики спрогнозировали дождь в Ростове на карте осадков, актуальная информация появилась на платформе «Яндекс.Погода».
17 сентября, 06:36
Режим ЧС ввели в районах Ростовской области 16 сентября
Режим ЧС ввели в Аксайском и Неклиновском районах Ростовской области из-за крупных ландшафтных пожаров, сообщает «Интерфакс».
16 сентября, 09:40
Губернатор Голубев рассказал, что горит в Ростовской области
Губернатор Ростовской области рассказал, что так сильно полыхает в Аксае, Василий Голубев опубликовал информацию в своем telegram-канале.
15 сентября, 14:33
На трассе Ростов — Мариуполь у фуры на полном ходу оторвался прицеп
14 сентября, 07:33
На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд
Дорогу на трассе «Новороссия» на окраине Ростовской области частично перекроют из-за ремонта моста, сообщает Упрдор Москва — Волгоград.
3 сентября, 09:01
Август
В Ростовской области отменили фестиваль «Донская уха»
27 августа, 07:14

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