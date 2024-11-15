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Непогода

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Ноябрь
Итоги пятницы: на Дону массово увольняются судьи, а на трассах ввели дежурство 24/7
15 ноября, 15:56
В МЧС сообщили об угрозе подтоплений в Ростовской области
1 ноября, 13:58
Водителей призвали перейти на зимнюю резину из-за непогоды в Ростовской области
Из-за непогоды в Ростовской области водителей просят заменить летнюю резину на зимнюю, сообщают региональные власти.
1 ноября, 08:20
Октябрь
Настоящий сезон дождей начнется в Ростовской области к концу недели
23 октября, 14:24
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону закончатся дожди
19 октября, 07:57
До -2 градусов похолодает в Ростовской области к выходным
Синоптики обещают три дождливых дня подряд в Ростовской области, прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
17 октября, 05:17
Министр Рачаловский сообщил о неурожае картофеля в Ростовской области
16 октября, 18:55
Сильный ветер, ливни и холод до +2 градусов прогнозируют в Ростовской области
13 октября, 19:20
На Ростовскую область надвигается грозовой фронт
9 октября, 17:44
Сентябрь
Стало известно, когда закончится пыльная буря в Ростовской области
Синоптики рассказали, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области, которая появилась в конце сентября. Прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
29 сентября, 13:37
На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
Пыльная буря надвигается на Ростовскую область из Калмыкии
В ближайшие сутки Ростовскую область накроет пыльной бурей, которая идет на регион из Калмыкии, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
6 сентября, 06:41
Сильный ливень с грозой накроет Ростовскую область
Ливень, грозу и сильный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие двое суток, сказано на сайте Северо-Кавказского УГМС.
3 сентября, 06:32
Август
«Готовьте лодки!»: ливень в Ростове превратил дороги на Северном в бурлящие реки
6 августа, 12:00
Дожди и грозы накроют Ростовскую область в начале недели
В Ростове-на-Дону практически на протяжении всей недели ожидаются сильные дожди. Непогода будет держаться вплоть до четверга, сообщает Gismeteo.
4 августа, 17:15
Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область
4 августа, 09:43
Ливни, град и порывистый ветер накроют Ростовскую область
2 августа, 15:13
Июль
Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник
22 июля, 18:48
Июнь
Ростовскую область накроет град и порывистый ветер до 22 м/с
В Ростовской области 18 июня ожидаются опасные погодные условия. Регион накроют ливни, град и сильный ветер, сообщает УГОЧС Ростова-на-Дону.
18 июня, 10:26
За полчаса в Ростове выпала месячная норма осадков
9 июня, 17:36

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