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Несчастный случай

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2024
Самолет совершил жесткую посадку в Ставропольском крае
На Ставрополье самолет АН-2 совершил жесткую посадку. На борту находились пять человек, сообщает telegram-канал Baza.
27 октября, 13:13
В сеть попало видео с жуткой давкой в школе Ростова-на-Дону
15 октября, 20:44
Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске
11 октября, 15:51
В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину с раздробленными мотоблоком ногами
9 октября, 15:32
В Ростове-на-Дону мужчина сорвался с крыши павильона Центрального рынка
8 сентября, 08:51
В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода
5 сентября, 07:21
В Ростовской области из Северского Донца извлекли тело 30-летнего мужчины
В Ростовской области местный житель утонул в Северском Донце, решив освежиться во время отдыха с друзьями, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
13 апреля, 07:20
В Батайске двухлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа
25 марта, 15:42
Двух рабочих раздавило плитой во время ремонта моста в Ростовской области
4 марта, 08:58
В Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте
В Ростове-на-Дону рэперу Кишлак не удалось провести запланированное выступление, сообщили организаторы в соцсетях.
25 января, 09:29
В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»
В Ростове ресторан передумал отменять концерт солиста «Несчастный случай» после полной продажи билетов, об этом сообщили донские СМИ.
16 января, 13:14
В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»
16 января, 05:20
Женщина упала из окна второго этажа и погибла в Ростове-на-Дону
15 января, 16:35
Присел завязать шнурки: электропоезд насмерть сбил подростка в Ростовской области
10 января, 09:07
Взрыв прогремел в Батайске 9 января
9 января, 15:24
Ростовчане стали реже обращаться за помощью врачей в новогоднюю ночь
1 января, 07:09
2023
Огонь со старинного дома начал уничтожать находящиеся рядом здания в Ростове
7 ноября 2023, 13:10
В Ростове из-за пожара в жилом доме эвакуировали 50 человек
В Ростове из-за пожара в подвале жилого дома эвакуировали 50 человек, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС по Ростовской области.
14 августа 2023, 16:22
Подозреваемый в похищении ребенка водитель сбил человека в Ростове-на-Дону
10 августа 2023, 10:46
В Ростове неизвестный мужчина разбился, выпав с балкона 3 апреля
3 апреля 2023, 18:17

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