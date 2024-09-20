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Несовершеннолетний

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2024
Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования девочки-подростка в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Следком России.
20 сентября, 04:56
Подросток в Ростовской области пытался поджечь пункт гуманитарной помощи
10 июля, 16:56
Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре», подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
16 января, 16:23
2023
В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда
16 октября 2023, 16:05
Стало известно о состоянии пострадавших после взрыва в Таганроге
30 июля 2023, 09:39
В Ростовской области запустили проект для защиты прав несовершеннолетних
В Ростовской области откроют центр бесплатной юридической помощи родителям и законным представителям несовершеннолетних, подробностями проекта для защиты прав несовершеннолетних поделились в пресс-службе донского правительства.
4 июля 2023, 17:47
Подростка осудили в Ростове-на-Дону за попытку поджечь здание военкомата
В Ростове-на-Дону огласили приговор несовершеннолетнему, который намеревался совершить поджог военкомата, сообщил RostovGazeta источник в суде.
3 июля 2023, 06:32

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