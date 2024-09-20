Несовершеннолетний

Бастрыкин требует доклад по делу о попытке изнасилования школьницы под Ростовом

Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о попытке изнасилования девочки-подростка в Аксайском районе Ростовской области, сообщает Следком России.