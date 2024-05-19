rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Несовершеннолетний ребенок

Выбрать дату
Май
В Ростовской области взяли под стражу возможного убийцу восьмилетней школьницы
В Ростовской области суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве второклассницы, тело которой было найдено в лесополосе в станице Ольгинской 17 мая, сообщил региональный СКР.
19 мая, 10:39
Февраль
Поджидал у подъезда: в Ростове ищут мужчину, напавшего на девочек
Полиция объявила в розыск мужчину, который напал на двух детей в Ростове, сообщили в региональном ГУ МВД России.
11 февраля, 06:15
Октябрь 2023
«Зарплаты маленькие»: политолог объяснил маргинальное поведение чиновников Таганрога
Скандальное поведение среди некоторых муниципальных чиновников в Ростовской области — не редкость. Чаще всего оно свойственно специалистам среднего и младшего звена в администрациях городов, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.
17 октября 2023, 10:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика