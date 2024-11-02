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Нижегородская область

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2024
Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника
Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.
2 ноября, 05:11
Губернатор Голубев проинформировал о сбитом у Новошахтинска беспилотнике
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом беспилотнике. Дрон уничтожили ночью 2 ноября недалеко от Новошахтинска.
2 ноября, 05:06
В Ростовской области электромеханик погиб, сорвавшись с борта теплохода
5 сентября, 07:21
2023
Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59
В Ростов доставят первые шесть из 11 запланированных сухогрузов RSD59, сообщил в социальных сетях нижегородский производитель кораблей «Красное Сормово».
20 ноября 2023, 11:46
ФАС возбудила дела по факту завышения цен на бензин в Ростовской области
12 октября 2023, 10:14
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57
Ученые прогнозируют ЧС из-за снижения уровня грунтовых вод в Ростовской области
7 октября 2023, 10:41

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