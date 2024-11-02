Нижегородская область

Василий Голубев сообщил о последствиях сбитого под Новошахтинском беспилотника

Стало известно о последствиях сбитого под Новошахтинском дрона. Подробнее об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем telegram-канале 2 ноября.