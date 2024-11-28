Нижний Новгород

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В Ростовской области разбираются со скандалом с гумпомощью и отбиваются от БПЛА
28 ноября, 15:21
Теплоход протаранил ворота гидроузла в Ростовской области
28 ноября, 09:59
Туристы массово приедут в Ростов-на-Дону на всю зиму
Зимой туристический поток в Ростове увеличится на 62% по сравнению с показателями прошлого года, сообщают СМИ.
25 октября, 06:27
Ростов-на-Дону признали одним из самых дорогих городов России для жизни
Почти половина опрошенных решили, что Ростов — один из самых дорогих для жизни городов России, следует из результатов исследования SuperJob.
11 октября, 10:59
Ростов-на-Дону могут признать культурной столицей России
Ростов-на-Дону входит в список претендентов на звание культурной столицы России в 2026 году, сообщает Объясняем.РФ.
23 апреля, 12:19
2023
Аренда жилья в Ростове-на-Дону подорожала на почти на 18%
11 декабря 2023, 08:32
В Ростове на маткапитал можно купить только 4,8 «квадрата» на вторичном рынке жилья
23 ноября 2023, 21:03
Ростовская область получит 6 уникальных сухогрузов RSD59
В Ростов доставят первые шесть из 11 запланированных сухогрузов RSD59, сообщил в социальных сетях нижегородский производитель кораблей «Красное Сормово».
20 ноября 2023, 11:46
Автобус с 44 туристами попал в смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области один человек погиб в столкновении автобуса и грузовика, сообщили в региональном УГИБДД.
27 июля 2023, 13:23
Ростов попал в число городов с наиболее подорожавшим жильем
Ростов-на-Дону оказался одним из городом-миллионников, где сильнее всего подорожало жилье на вторичном рынке, пишут СМИ.
3 июля 2023, 10:13

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