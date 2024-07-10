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Июль
Над Ростовской областью могла пролететь французская ракета
Светящийся объект, который заметили в небе жители Ростовской области, может быть частью запущенной из Франции ракеты, пишут «Известия».
10 июля, 08:03
Октябрь 2023
В Ростове сбили вражеский объект, а донским рекам угрожает американский окунь
21 октября 2023, 18:28
В Ростовской области жители мерзнут и борются с тревожностью и БПЛА
10 октября 2023, 17:57
Сентябрь 2023
Видео пролетающего над Ростовом красного объекта появилось в Сети
20 сентября 2023, 18:43

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