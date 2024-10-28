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Снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области
В Ростовской области первый снег ожидается через неделю. Белые хлопья накроют северную часть региона буквально через неделю.
28 октября, 19:10
Тепло почти до +20 градусов придет в Ростовскую область
В Ростовской области прогнозируют дожди и небольшие заморозки с 29 октября. Актуальные данные о погоде опубликовали специалисты Северо-Кавказского УГМС.
28 октября, 05:20
К выходным в Ростове-на-Дону резко похолодает
На выходных похолодает до +8 градусов днем в Ростове, актуальный прогноз опубликован на платформе «Яндекс. Погода».
9 октября, 06:35
Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
Настоящее бабье лето настанет в Ростове на новой рабочей неделе. О дождях, тумане и потепление сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
7 октября, 05:17
Перепады температуры от +12 до +28 градусов прогнозируют в Ростовской области
В Ростовской области ожидается теплая солнечная погода в ближайшую рабочую неделю, с 30 сентября по 4 октября, следует из данных прогноза погоды.
30 сентября, 09:39
Ветер усилится в Ростовской области с 25 сентября
В ближайшие сутки в Ростовской области усилится ветер, в температура воздуха опустится до нуля, о прогнозе погоды сообщает Северо-Кавказское УГМС.
23 сентября, 05:42
Толпа устроила массовую драку во дворе ЖК в Ростове
22 сентября, 06:30
Первые заморозки надвигаются на Ростовскую область
Синоптики назвали дату, когда в Ростовской области ударят первые заморозки. Актуальный прогноз подготовили синоптики Северо-Кавказского УГМС.
19 сентября, 06:34
«Весь район проснулся»: жителей Каменки в Ростове разбудил мощный звук взрыва
13 августа, 06:26
Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Уже с 25 апреля, в четверг, в город вернется аномальная жара, сообщают синоптики.
21 апреля, 18:28
Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
23 марта, 13:35
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
Метели и ливни испортят все выходные жителям Ростовской области
19 января, 07:20
В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов
В Ростове-на-Дону в первый рабочий день в этом году может похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.
9 января, 06:32
Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области
6 января, 09:20
2023
Снег с дождем накроют весь Ростов-на-Дону с 10 декабря
10 декабря 2023, 10:43
Стало известно, когда Ростов-на-Дону будет накрывать снегопадом
11 ноября 2023, 05:05
Синоптики рассказали, какая будет погода на длинных выходных в Ростове
2 ноября 2023, 04:49
Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области
1 ноября 2023, 09:01
Стало известно, когда будет последний теплый день в Ростове-на-Дону
28 октября 2023, 06:26

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