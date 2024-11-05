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Новочеркасск

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Мошенники обманули чиновников в Ростовской области почти на миллион рублей
5 ноября, 14:45
Октябрь
Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил
Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках, сообщили в управлении СК по Ростовской области.
31 октября, 13:50
Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера
29 октября, 12:05
Власти окончательно определились с идеей строительства АЭС в Новочеркасске
26 октября, 16:19
«Глория Джинс» построит реабилитационный приют для бездомных в Новочеркасске
23 октября, 19:21
Школьников могут перевести на дистанционное обучение в Ростовской области
42 тысячи человек остались без водоснабжения в Новочеркасске из-за коммунальной аварии, сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
23 октября, 11:00
Крупнейшая авария на водопроводе оставила без воды город в Ростовской области
23 октября, 10:27
Житель Ростовской области напал с казачьей шашкой на гостей у себя дома
22 октября, 17:15
Движение под Ростовом на М-4 «Дон» парализовано из-за дорожных работ
Из-за дорожных работ образовалась огромная пробка на трассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону. Актуальные данные появились на платформе «Яндекс Карты».
21 октября, 07:18
Остался металлолом: два человека пострадали в столкновении легковушек в Новочеркасске
20 октября, 08:11
Медики доставили в больницу подростка, сбитого машиной в Новочеркасске
В Новочеркасске 17-летний парень попал под колеса легковушки, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.
17 октября, 06:28
Ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска
Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.
16 октября, 20:10
В Ростовской области кинотеатр превратят в торговый центр
После капитального ремонта на месте бывшего кинотеатра в Новочеркасске откроется торговый центр, пишет местное издание «Тузловград».
14 октября, 16:49
Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске
14 октября, 06:43
Итоги недели: Новочеркасск будоражили обысками, а в Ростове спорили из-за отопления
13 октября, 17:13
Крупный пожар уничтожил цех с газовыми баллонами в Новочеркасске
13 октября, 06:55
Рабочий погиб под завалами во время укладки труб в Новочеркасске
11 октября, 15:51
Следователи дали подробности об обысках и уголовном деле в мэрии Новочеркасска
10 октября, 17:04
Дело по коррупционной статье возбудили против бывшего прокурора Новочеркасска
10 октября, 12:35
Сразу несколько чиновников в администрации Новочеркасска забрали на допрос
10 октября, 11:54

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