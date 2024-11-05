Ростовчанка рассказала о жуткой встрече с Чикатило в автобусе до Новочеркасска

Анна Синельникова встретила серийного маньяка Андрея Чикатило, когда в 7 лет ехала с семьей к дедушке из Ростова в Новочеркасск.