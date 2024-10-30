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Новороссия

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Октябрь
Двух взрослых и двух детей увезли на скорой после ДТП на трассе в Ростовской области
Четыре человека, включая двух детей, пострадали в аварии на трассе «Новороссия» (Ростов-Симферополь), сообщает донская Госавтоинспекция.
30 октября, 09:39
Памятник «Журавли» в честь героев СВО появился в Ростове-на-Дону
В Ростове появился памятник «Журавли», который находится на Западной хорде, сообщают СМИ.
15 октября, 19:16
Движение из Ростовской области в Новоазовск запустят в октябре
В скором времени по трассе «Новороссия» запустят движение от Ростовской области в Новоазовск, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко после встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным.
8 октября, 12:43
Сентябрь
Подростки из Ростовской области приняли участие в игре «Зарница 2.0»
За победу в военно-патриотической игре «Зарница 2.0» боролись более 800 тысяч человек, в том числе — команды из Ростовской области, сообщил депутат Госдумы — герой ЛНР Виктор Водолацкий.
17 сентября, 10:28
На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд
Дорогу на трассе «Новороссия» на окраине Ростовской области частично перекроют из-за ремонта моста, сообщает Упрдор Москва — Волгоград.
3 сентября, 09:01

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