Нововведение

С 28 сентября автобус № 16А в Ростове будет делать крюк в Левенцовке

В Ростове решили изменить схему движения автобуса № 16А (ЖК «Западная резиденция» — Центральный рынок). Согласно нововведениям, маршрут будет проходить через Левенцовку, сказано на сайте городской администрации.