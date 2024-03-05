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Новые поезда из Ростова

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Март 2024
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта 2024, 15:29
Февраль 2024
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза
24 февраля 2024, 17:23
Октябрь 2023
Прямой поезд из Ростова в Волгоград запустят в декабре
Ростов-на-Дону и Волгоград свяжет прямой поезд в декабре, сообщили в РЖД.
17 октября 2023, 08:09
Сентябрь 2023
Строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву оценили в 3,2 трлн рублей
Более трех триллионов рублей уйдет на строительство скоростного поезда из Москвы в Ростов и до Адлера, пишут СМИ.
20 сентября 2023, 10:41
Из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию организуют железнодорожные круизы
Туристические железнодорожные круизы запустят из Ростова в Адыгею и Карачаево-Черкесию, рассказали в СКЖД.
20 сентября 2023, 07:16
Между Ростовом и Майкопом запустят круизный туристический поезд в ноябре
Круизный туристический поезд будет курсировать между Ростовом и Майкопом, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
15 сентября 2023, 12:49
Июнь 2023
Двухэтажный поезд запустят из Самары в Анапу через Ростовскую область с 29 июня
Через Ростовскую область РЖД запустит поезд из Самары в Анапу, говорится в сообщении компании.
22 июня 2023, 13:09
Железную дорогу из Крыма построят через Ростовскую область
Железная дорога из Республики Крым в центральную часть России пройдет по территории Ростовской области, передает ТАСС, ссылаясь на слова замглавы правительства Запорожской области по экономике Андрея Козенко.
15 июня 2023, 19:38
Апрель 2023
Между Ростовом и Махачкалой запустят новый поезд 28 апреля
Ростов-на-Дону и Дагестан свяжет новый поезд, сообщили в СКЖД.
26 апреля 2023, 12:07

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