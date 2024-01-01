Фото: rostovgazeta.ru. Новый год 2024 в Ростовской области
Новый 2024-й год уже совсем близко и скоро мы ощутим все волшебство сказочной поры. Ростов активно готовится к празднику.
В нашем тематическом разделе вы сможете узнать, где установлены елки в Ростове, какие мероприятия готовят в области к празднику, а также определиться, как и где встретить Новый год, чтобы предстоящий 2024-й оказался удачным.
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