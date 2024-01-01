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Новый год 2024 в Ростовской области

Новый год 2024 в Ростовской области

Фото: rostovgazeta.ru. Новый год 2024 в Ростовской области
Новый 2024-й год уже совсем близко и скоро мы ощутим все волшебство сказочной поры. Ростов активно готовится к празднику.

В нашем тематическом разделе вы сможете узнать, где установлены елки в Ростове, какие мероприятия готовят в области к празднику, а также определиться, как и где встретить Новый год, чтобы предстоящий 2024-й оказался удачным.

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Январь
График работы торговых центров в Ростове с 1 по 8 января
ТРК и ТРЦ будут активно работать на протяжении всех новогодних каникул в привычном для жителей Ростова режиме. Исключение составит только 1 января. Однако магазины, кафе и кинотеатры могут иметь свои графики работы.
1 января, 06:17
Тысячи фейерверков запустили в небо Ростова в Новый год, несмотря на запрет
1 января, 05:33
Декабрь 2023
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове
Почему-то многие думают, что Дед Мороз со Снегурочкой существовали всегда. Нет, это не так. И в нашем городе, как и во всей нашей стране, обычай отмечать обязательно Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой появился только в конце тридцатых годов XX века. Но обо всем по порядку.
26 декабря 2023, 11:35
В ростовских компаниях рассказали, как будут экономить на новогоднем корпоративе
Из-за подорожания услуг в ресторанах и банкетных залах, многие предприятия решили встречать Новый год поскромнее или и вовсе отказаться от праздника с коллегами. О том, как ростовские компании будут проводить корпоративы корреспондент RostovGazeta узнал у их сотрудников.
21 декабря 2023, 14:27
Ростовчанка придумала рецепт полезного новогоднего оливье, в сто раз вкуснее обычного
19 декабря 2023, 10:59
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
19 декабря 2023, 06:23
Парикмахер назвал три самые популярные в Ростове мужские стрижки на Новый год
19 декабря 2023, 05:10
Климатолог Иошпа рассказал ростовчанам, какую погоду ждать на Новый год
Климатолог Александр Иошпа прогнозирует похолодание в Ростове-на-Дону к Новому году, об этом сообщили донские СМИ.
18 декабря 2023, 16:38
Оливье в Ростовской области резко подорожал к Новому году
В этом году хозяйкам в Ростове придется раскошелиться на приготовление главного новогоднего салата, его стоимость из-за инфляции выросла на 8%, следует из данных ЕМИСС.
18 декабря 2023, 11:47
Уха под бой курантов: на Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян
Чуть больше 3% россиян хотели бы видеть на своем новогоднем столе блюда донской кухни, говорится в результатах опроса сервиса путешествий Tutu.
18 декабря 2023, 10:06
Ростовчанам рассказали, ждать ли снегопад на Новый год
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь не стоит ждать осадков и очень холодной погоды, сообщили синоптики.
18 декабря 2023, 07:08
Стало известно число ростовчан, которых раздражает вообще все из-за Нового года
В России, в том числе Ростовской области, в ходе проведенного опроса около 14% местных жителей заявили, что не любят готовить на Новый год, сообщает Superjob.
18 декабря 2023, 06:55
В Ростовской области вандалы обокрали и обезглавили елку на городской площади
17 декабря 2023, 18:32
В Ростовской области перед Новым годом усилили охрану елей от незаконной вырубки
14 декабря 2023, 17:00
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
14 декабря 2023, 06:39
Где купить елку в Ростове и сколько они стоят: все адреса елочных базаров
12 декабря 2023, 07:34
День друзей и костер: Губернатор Ростовской области рассказал, как отмечает Новый год
На Новый год губернатор Ростовской области Василий Голубев предпочитает встречаться с друзьями и родственниками, об этом он рассказал в эфире передачи «О главном».
11 декабря 2023, 17:43
Сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону
10 декабря 2023, 11:57
Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году
Один из символов Нового года активно продают в Ростове на рынках и в магазинах. Однако стоимость цитруса в городе достигает от 160 до 200 рублей за килограмм, выяснила корреспондент RostovGazeta.
8 декабря 2023, 09:08
На Дону считают зарплаты Дедов Морозов, пока власти отменяют гуляния на Новый год
7 декабря 2023, 15:01

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