Новый год 2024 в Ростовской области

«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове

Почему-то многие думают, что Дед Мороз со Снегурочкой существовали всегда. Нет, это не так. И в нашем городе, как и во всей нашей стране, обычай отмечать обязательно Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой появился только в конце тридцатых годов XX века. Но обо всем по порядку.