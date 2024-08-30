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ОАЭ

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Август
В Дубае заметили девушку, похожую на пропавшую спортсменку из Ростова Цомартову
30 августа, 13:33
Июнь
Названы курорты, где чаще всего заболевают российские туристы
Таиланд попал на первое место среди курортов, где россияне чаще всего обращаются за помощью медиков, сообщают «Новые известия».
6 июня, 07:16
Апрель
Россияне потратили 128 млн долларов на покупку квартир в Таиланде
В 2023 году россияне вошли в число самых активных покупателей недвижимости в Таиланде, об этом сообщил портал «Новые известия».
6 апреля, 11:56
Декабрь 2023
Ростовчанина Басту назвали самым востребованным артистом в Эмиратах
Ростовчанин Баста является одним из самых популярных артистов в ОАЭ, он всегда собирает полные залы зрителей на концертах, заявил продюсер Максим Берин.
24 декабря 2023, 16:24
Роскошь на грани разорения: сколько россияне потратили на поездки за рубеж
16 декабря 2023, 13:51

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