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Облачная погода

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Ноябрь
В Ростове-на-Дону неожиданно потеплеет до +16 градусов
17 ноября, 13:28
На выходных в Ростовской области ожидаются перепады температуры в 14 градусов
15 ноября, 17:13
Сентябрь
В сентябре в Ростовской области температура воздуха упадет до +4 градусов
1 сентября, 13:40
Июль
Сильная жара вернется в Ростов в начале недели
Жаркое начало недели до +36 градусов прогнозируют жителям Ростова синоптики.
28 июля, 06:25
Температура в Ростовской области упадет ниже +30 градусов
Небольшие дожди в Ростове прогнозируют на следующей неделе метеорологи.
21 июля, 05:26
Апрель
Климатолог сообщил о надвигающемся на Ростовскую область антициклоне с ливнями
9 апреля, 06:49
Март
Снег с дождем и туман накроют Ростовскую область 17 марта
Мокрый снег местами может пойти в Ростовской области в воскресенье, 17 марта, прогнозируют синоптики.
17 марта, 05:57
Прохладную погоду с сильным ветром пообещали ростовчанам 2 марта
2 марта, 06:39
Февраль
Снег и дождь накроют Ростов-на-Дону с 19 февраля
19 февраля, 05:07
Стал известен точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону
19 февраля, 04:20
В Ростовской области потеплеет до +13 градусов
6 февраля, 18:10
Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области
5 февраля, 04:57
Стало известно, когда в Ростовской области закончатся заморозки
3 февраля, 15:14
Январь
Мощное потепление придет в Ростовскую область в начале февраля
30 января, 04:49
Стало известно, сколько Ростовскую область будет засыпать снегом
25 января, 05:52
Ледяные дожди обрушатся на Ростовскую область с 25 января
22 января, 07:38
Стал известен точный прогноз погоды на Крещение в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в ночь на Крещение, 19 января, будет холодная погода с осадками, предупредили синоптики.
17 января, 08:36
Стало известно, ждать ли в Ростове мороза на Крещение
Пасмурная погода установится в Ростове перед Крещением, прогнозируют синоптики.
14 января, 05:44
Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Ростове
В Ростове в субботу, 6 января, ожидается облачная с прояснениями погода, сообщают синоптики.
6 января, 06:19
Декабрь 2023
Стал известен точный прогноз погоды на Новый год в Ростове-на-Дону
25 декабря 2023, 04:52

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