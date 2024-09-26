rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Облачность

Выбрать дату
2024
Сильный ветер и мороз прогнозируют в Ростовской области
По-осеннему холодную погоду обещают в Ростовской области 26 сентября, прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
26 сентября, 07:38
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоится ветер
12 сентября, 07:16
Синоптики предупредили о жаре под 35 градусов в Ростовской области
2 августа, 16:41
Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове
21 июля, 17:49
Синоптики дали прогноз на последние дни мая в Ростове-на-Дону
27 мая, 06:31
Аномальная жара вернется в Ростов-на-Дону в ближайшие дни
В Ростове-на-Дону в ближайшие дни ожидается резкое повышение температуры воздуха. Уже с 25 апреля, в четверг, в город вернется аномальная жара, сообщают синоптики.
21 апреля, 18:28
Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область
13 апреля, 18:05
Жара и грозовой фронт могут накрыть Ростов на выходных
В Ростове на выходные могут прогреметь первые грозы, однако погода все еще останется теплой, сообщают синоптики.
12 апреля, 06:44
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
Стало известно, когда прекратятся морозы в Ростовской области
11 января, 05:40
2023
Жителям Ростова рассказали, когда ждать дождей
В Ростове-на-Дону на следующей неделе могут пройти дожди, сообщили синоптики.
20 октября 2023, 05:55
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября
30 сентября 2023, 04:58
Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября
23 сентября 2023, 16:56
Климатолог Иошпа разъяснил, почему лето в Ростовской области выдалось таким дождливым
6 сентября 2023, 13:59
В Ростове-на-Дону днем 29 августа ожидается 30-градусная жара
29 августа 2023, 05:03
Стало известно, какая будет погода осенью в Ростовской области
28 августа 2023, 06:09
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
21 августа 2023, 06:22
Резкое похолодание до +13 градусов ожидается в Ростовской области после жары
В Ростовской области в ночное время температура воздуха может опуститься до 13 градусов, следует из прогноза синоптиков.
14 августа 2023, 09:41

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика