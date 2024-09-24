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2024
Самолет «нарисовал» скрипичный ключ в небе над Ростовом-на-Дону. Показываем фото
24 сентября, 08:17
Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги
8 сентября, 09:37
Жара выше +30 градусов накроет Ростов
Жаркая погода сохранится в Ростове всю предстоящую неделю, сообщают метеорологи.
25 августа, 05:37
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Жители Ростовской области стали свидетелями иризации облаков, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов-Главный»
10 июля, 14:36
Ростов станет самым теплым городом-миллионником на выходных
19 января, 11:36
2023
Стало известно, какая будет погода перед Новым годом в Ростовской области
29 декабря 2023, 05:32
Жителей в Ростове-на-Дону предупредили о похолоданиях в начале октября
30 сентября 2023, 04:58
Синоптики пообещали жару на 1 сентября в Ростове-на-Дону
30 августа 2023, 14:27
Синоптики рассказали, когда похолодает в Ростовской области
28 августа 2023, 05:16

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