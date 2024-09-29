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Только очертания зданий: появилось видео пыльной бури, накрывшей Ростов 29 сентября
Местные жители поделились с RostovGazeta видео пыльную бурю, которая накрыла Ростов и почти всю область 29 сентября.
29 сентября, 13:43
В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до +1
Резкое похолодание прогнозируют в Ростовской области 19 сентября, сообщает Северо-Кавказское УГМС.
17 сентября, 05:48
Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области
5 августа, 18:41
В Ростове побит второй температурный рекорд за два дня
Жители донской столицы стали свидетелями очередного температурного рекорда, сообщает ТАСС со ссылкой на ростовского Гидрометцентра.
19 апреля, 14:41
2023
Яйца и рыба в Ростове-на-Дону стали самыми дорогими в области
Цены на куриные яйца и рыбу в Ростове-на-Дону оказались самыми высокими среди других городов региона, следует из данных Ростовстата.
22 сентября 2023, 05:21
Машины доставали спасатели: показываем последствия ливня в ростове 5 сентября
5 сентября 2023, 09:43
Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
25 августа 2023, 05:00
Магазин «Мир индейки» загорелся у Центрального рынка в Ростове-на-Дону 18 июля
В Ростове-на-Дону в районе Центрального рынка загорелся мясной магазин, сообщили местные жители в соцсетях.
18 июля 2023, 11:02

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