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Образование в Ростовской области

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2024
Стало известно, какие новые предметы введут в школах Ростовской области с 1 сентября
В новом учебном году в школах Ростовской области и других регионов России появятся новые предметы в младших и старших классах, сообщает Минобор.
26 августа 2024, 15:09
Три ростовских выпускника смогли набрать сто баллов по ЕГЭ после пересдачи
В Ростове в этом году насчитали 102 стобалльные работы на ЕГЭ, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
27 июля 2024, 08:57
Зарплаты ректоров ведущих вузов Ростова достигли 500 тысяч рублей
Самая высокая зарплата среди ректоров ведущих вузов Ростовской области оказалась у руководителя ЮФУ Инны Шевченко, следует из данных деклараций о доходах за 2023 год.
20 июня 2024, 04:37
Школьников в Ростовской области оставят без уроков обществознания
Обществознание исключат из школьной программы с шестого по восьмой класс, следует из приказа Минпросвещения РФ.
12 апреля 2024, 14:29
Школьников Ростовской области научат трудиться и защищать Родину
19 марта 2024, 15:59
Дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус
4 февраля 2024, 18:22
На ремонт детских садов и школ Ростовской области потратят 7,5 млрд рублей
В Ростовской области на ремонт детских садов и школ собираются потратить 7,5 миллиарда рублей, об этом сообщили на портале донского правительства.
19 января 2024, 11:38
2023
«Следят за трендами»: жители Ростова начали массово учить китайский язык в 2023 году
Спрос на изучение китайского языка в Ростовской области вырос в 2,5 раза за год, заявил социолог Роман Базиков.
6 ноября 2023, 08:04
В октябре в Ростовской области зафиксировали профицит преподавателей
5 октября 2023, 12:51
К 2026 году в Ростовской области построят 15 школ на 12 тысяч учеников
7 сентября 2023, 16:28
На Дону родители смогут компенсировать затраты на детские секции сертификатами
30 августа 2023, 10:35
Благополучие донских женщин связали со способностью рожать и заниматься бизнесом
В Ростовской области благополучие женщин связали со способностью рожать детей и быть предпринимателем, документ появился на портале донского правительства.
29 августа 2023, 18:54
Для старшеклассников в Ростовской области введут уроки семьеведения с 1 сентября
Уроки семьеведения появятся в школах Ростовской области, пока что их посещение носит необязательный характер, заявила депутат Госдумы от региона Лариса Тутова.
28 августа 2023, 07:04
Уроки по чрезвычайным ситуациям проведут для детей в школах Ростовской области
В Ростовской области в школах проведут уроки безопасности, рассказали в правительстве региона.
23 августа 2023, 17:22
Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ
Стипендии в Ростовской области могут поднять до уровня минимального размера оплаты труда, соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.
21 августа 2023, 13:18
Власти Ростовской области заявили об остром дефиците врачей и учителей
10 августа 2023, 13:16
В Ростовской области планируют разработать новый закон о молодых специалистах
В Ростовской области собираются разработать новый закон о молодых специалистах, об этом сообщили на портале правительства.
9 августа 2023, 11:29
В Инженерной школе в Таганроге детей обучают конструированию БПЛА
6 августа 2023, 09:44
В Ростовской области 129 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2023 году
20 июля 2023, 17:44
Губернатор Голубев поручил усилить контроль за сроками ввода донских школ и детсадов
В Ростовской области губернатор Василий Голубев поручил усилить контроль за соблюдением сроков ввода в эксплуатацию донских школ и детских садов, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
13 июля 2023, 17:27

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