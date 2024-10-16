rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Образовательные учреждения

Выбрать дату
2024
В Ростове возбудили уголовное дело на поставщика оборудования на гребном канале
16 октября, 16:46
ГДЗ против учебы. Как решебники мешают учиться ростовским школьникам
10 сентября, 14:55
В школах в Ростовской области не будет линеек 1 сентября
Торжественные линейки в честь Дня знаний во всех школах Ростовской области состоятся не 1, а 2 сентября, сообщили региональные власти.
7 августа, 09:33
У школ в Ростовской области выставят казачьи патрули
Возле образовательных учреждений Ростовской области будут организованы патрули казаков и дружинников, об этом объявил губернатор региона Василий Голубев.
24 марта, 06:43
В Ростовской области запустят производство стиральных машин
В Ростовской области донецкий завод начнет производить кондиционеры и стиральные машины, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
14 марта, 16:54
В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов
В Ростове-на-Дону в первый рабочий день в этом году может похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.
9 января, 06:32
2023
Более 270 школ в Ростовской области закрыли из-за гололеда
12 декабря 2023, 08:46
Школы в Новочеркасске и Донецке перевели на дистанционку из-за гололеда
12 декабря 2023, 04:57
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
30 ноября 2023, 15:49
«Не веселиться и не улыбаться»: ростовчане высказались о попытке отменить Хеллоуин
31 октября 2023, 04:54
Родители учеников в Ростове рассказали о сборах денег после 1 сентября
21 сентября 2023, 07:37
В Ростовской области проект обучения операторов БПЛА подготовят в октябре 2023 года
В Ростовской области проект по развитию программы подготовки операторов беспилотников собираются подготовить в октябре текущего года, об этом сообщили донские СМИ.
6 сентября 2023, 07:30
Эксперт рассказал о проблемах в ростовских школах перед 1 сентября 2023 года
28 августа 2023, 15:13
Особые меры безопасности введут в Ростовской области
В Ростовской области уделяется особое внимание обеспечению безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году, сообщили в правительстве региона.
21 августа 2023, 06:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика