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Обрушение

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Октябрь
Власти Ростова анонсировали снос обрушившегося дома на Нариманова
22 октября, 09:39
Балкон рухнул на тротуар в Ростове-на-Дону на Ленина
13 октября, 10:11
В Ростове с неба летят булыжники, а подарки учителям ударили по карманам родителей
4 октября, 15:40
Сентябрь
Вышел покурить: под ногами жителя Ростова-на-Дону рухнул балкон
25 сентября, 12:34
В Ростове-на-Дону обрушился балкон здания на Буденновском
22 сентября, 13:33
Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок
Потолок обвалился в Азовском гуманитарно-технологическом колледже, сообщают очевидцы в telegram-канале «Азов События».
11 сентября, 18:29
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
5 сентября, 11:35
Август
«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди
31 августа, 09:42
Кусок бетонного балкона рухнул у здания «Золотого колоса» в центре Ростова
22 августа, 06:51
Даже ветер может привести к беде: в Ростове грозят обрушением балконы на Чкаловском
14 августа, 15:43
В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи
Установленный вокруг частично обрушившегося дома на Нариманова забор не помогает защитить здание от бездомных, сообщает Don Mash.
11 августа, 17:45
Июль
Облицовка дома обрушилась на Chevrolet Camaro в Ростове-на-Дону
24 июля, 04:59
Часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар
В центре Ростова-на-Дону обрушился фасад послевоенного дома. Кусок балкона приземлился прямо на тротуар, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».
22 июля, 18:20
Жители Гукова показали, как после обрушения выглядят отапливающие больницу трубы
22 июля, 11:56
Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
15 июля, 05:15
Июнь
Эколог рассказал, почему в Ростовской области разрушаются берега водоемов
Эрозивное разрушение берегов наблюдается в Ростовской области на любых реках, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.
4 июня, 14:35
Часть Ростовской области смоет в Таганрогский залив
Ученые прогнозируют потерю более 415 тысяч квадратных метров земли и 70 объектов инфраструктуры из-за обрушения берегов Таганрогского залива. Общая сумма потерь оценивается в 128 миллионов рублей. Информация содержится в научной работе Южного научного центра РАН.
3 июня, 10:37
Фасад многоэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону
1 июня, 06:20
Май
Логвиненко сделал заявление после штурма наримановцами рухнувшего дома в Ростове
21 мая, 04:51
Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
20 мая, 18:35

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