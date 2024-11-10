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Общественный транспорт

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Ноябрь
Стало известно, на что жалуются жители Ростовской области новому главе Юрию Слюсарю
10 ноября, 15:16
Октябрь
В Ростове семь автобусов сняли с маршрутов из-за грязи и проблем с отоплением
30 октября, 17:06
Для нового маршрута до Суворовского в Ростове купили 10 автобусов
Для нового маршрута, который свяжет микрорайон Суворовский и автовокзал «Центральный» на Шолохова в Ростове, закупили 10 автобусов.
23 октября, 19:46
В Ростове-на-Дону изменили схему движения четырех автобусов на Левенцовке
11 октября, 15:47
Сентябрь
В Ростове-на-Дону изменят схему движения автобуса №67 на Левенцовку
20 сентября, 14:12
В Ростове-на-Дону оштрафовали водителя автобуса, который высадил четырех детей
17 сентября, 09:38
В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года
8 сентября, 19:51
В Ростове изменят маршруты автобусов до Левенцовки
3 сентября, 17:40
«Люди с трудом запихивались»: ростовчане заявили о переполненных автобусах 2 сентября
2 сентября, 09:48
Август
Дачников Ростова лишили автобуса из-за острого дефицита водителей
29 августа, 15:05
В Шахтах водитель автобуса зажал дверями женщину-инвалида и протащил по дороге
25 августа, 14:00
Станиславского и Московскую перекроют в Ростове до октября
25 августа, 10:12
Горящий на дороге в Аксае городской автобус попал на видео
22 августа, 09:54
В Ростове-на-Дону изменят работу автобусов в субботу
16 августа, 13:45
В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива
15 августа, 12:56
Два трамвайных маршрута запустят из Левенцовки в Ростове. Но есть нюанс
13 августа, 09:08
Еще семь выделенных полос появятся на главных улицах Ростова-на-Дону
13 августа, 09:06
Центр Ростова-на-Дону перекроют из-за ремонта водопровода
В Ростове-на-Дону с конца августа частично перекроют движение для транспортных средств в связи с ремонтом водопроводной системы. Информация размещена на сайте горадминистрации.
9 августа, 12:54
Дефицит водителей автобусов в Ростовской области достиг 5 тыс человек
1 августа, 05:25
Июль
Губернатора Голубева попросили не закрывать старый автовокзал в Ростове
26 июля, 19:13

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