Обстоятельства

Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»

В Ростовской области пять человек пострадали во время столкновения минивэна и кроссовера на обледеневшей трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.