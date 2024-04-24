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Обстоятельства

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Апрель
В Ростовской области допрашивают учителей из-за гибели ребенка на физкультуре
Следком в Донецке проверяет ситуацию с трагической гибелью 12-летнего мальчика во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города, сообщили в ведомстве.
24 апреля, 15:53
Двигатель ракеты нашли в хуторе в Ростовской области
В Ростовской области жители обнаружили предмет, напоминающий двигатель ракеты, подробностями поделились донским СМИ.
11 апреля, 15:02
Март
СК расследует самую массовую атаку беспилотников на Таганрог с начала СВО
Сотрудники СК РФ расследуют факт атаки со стороны ВСУ Ростовской области, в результате которой пострадал сотрудник МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.
10 марта, 06:33
Февраль
СК проверит жалобы на водителя автобуса, избившего детей в Ростовской области
1 февраля, 18:04
Январь
Полиция занялась мужчиной, сделавшим себе харакири на камеру в Батайске
27 января, 15:19
Декабрь 2023
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
28 декабря 2023, 05:56
Пять человек пострадали в ДТП на обледеневшей трассе «Ростов-Волгодонск»
В Ростовской области пять человек пострадали во время столкновения минивэна и кроссовера на обледеневшей трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск», об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
16 декабря 2023, 14:22
Машину разорвало пополам после аварии в Ростовской области
10 декабря 2023, 08:27
В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске
9 декабря 2023, 11:19
Ноябрь 2023
Стали известны подробности страшного ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
15 ноября 2023, 09:34
Ростовчанка попала в больницу после того, как провалилась в открытый люк
3 ноября 2023, 08:11
Октябрь 2023
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
В Ростовской области идет проверка после распространенной информации об избиении детей в школе, сообщили в региональном УСКР.
27 октября 2023, 09:59
Сентябрь 2023
Один человек погиб в аварии с поездом в Ростовской области
В Ростовской области поезд протаранил автомобиль, один человек погиб, сообщили в региональном УГИБДД.
11 сентября 2023, 05:02
Губернатор Голубев не будет отменять прямую линию после упавшего беспилотника
В Ростовской области не появлялось информации об отмене прямой линии губернатора Василия Голубева после упавшего беспилотника, анонс размещен в Telegram главы региона.
7 сентября 2023, 10:39
«Жутковато было»: ростовчане рассказали о моменте падения беспилотника
В Ростове-на-Дону упавший в центре города беспилотник сильно напугал местных жителей, сообщили они в соцсетях.
7 сентября 2023, 09:04
Уголовное дело о стрельбе в Батайске по участнику СВО забрали из полиции
6 сентября 2023, 07:48
В Ростовской области назвали подробности ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области погибли пять человек в столкновении двух легковых автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 сентября 2023, 11:03
Появились кадры с места ДТП с тремя погибшими в Ростовской области
В Интернете опубликовали фотографии последствий аварии в Батайске, в которой погибли три человека, фото разместили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 09:21
Три человека погибли и двое пострадали в аварии с иномаркой в Батайске
В Батайске автомобиль врезался в забор, из-за чего три человека погибли, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 08:56
В центре Ростова-на-Дону в массовом ДТП пострадал 26-летний водитель иномарки
В Ростове-на-Дону пострадал один человек в столкновении трех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
1 сентября 2023, 06:45

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