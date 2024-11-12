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Обыски

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Ноябрь
В Таганроге задержали главного борца с коррупцией и следователя
12 ноября, 16:13
Владимир Путин принял отставку губернатора Ростовской области Василия Голубева
Василий Голубев официально покидает пост главы Ростовской области. Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора 4 ноября, подписав соответствующий указ.
4 ноября, 18:33
В правительстве Ростовской области опровергли обыски у Голубева
4 ноября, 18:06
Октябрь
«Скованные одной цепью»: почему в Ростовской области не победить коррупцию
15 октября, 10:43
Политолог рассказал, кому из чиновников приготовиться после обысков в Новочеркасске
14 октября, 06:43
Политолог Михайлов сообщил об увеличении размера взяток в Ростовской области
10 октября, 13:20
Стала известна причина обысков в администрации Новочеркасска
В Новочеркасске силовики с обысками нагрянули в администрацию. Как выяснилось, все дело в бывшем сотруднике, которого заподозрили в совершении преступления, сообщают СМИ.
10 октября, 11:44
Силовики нагрянули с обысками в администрацию Новочеркасска
10 октября, 11:38
Сентябрь
Сразу шесть судей из Ростовской области подали в отставку
Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия шести судей из Ростовской области в связи с их уходом в отставку, сказано на сайте ВККС.
22 сентября, 05:22
ВККС разрешила возбудить дело на экс-судью в Ростовской области Сергея Шама
Бывший судья Шахтинского городского суда Ростовской области Сергей Шам стал фигурантом уголовного дела, сказано на сайте ВККС.
20 сентября, 18:57
Председатель Октябрьского суда Ростова Лукьянов подал в отставку после обысков
20 сентября, 15:14
Бастрыкин добивается ареста для экс-судьи из Ростова Алексея Куделина
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин направил представление о даче согласия на меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему судье Ленинского районного суда Ростова, сказано на сайте ВККС.
9 сентября, 11:40
Июль
В Ростове-на-Дону уволили четырех сотрудников СИЗО после захвата заложников
4 июля, 06:28
Апрель
В Ростове суд отправил экс-замкомандира взвода ДПС под стражу за мошенничество
11 апреля, 14:03
Портреты нацистов изъяли из музея казачества в Ростовской области
В Ростовской области в музее донского казачества прошли обыски, об этом сообщил портал РИА «Новости».
8 апреля, 13:48
Спецназ нагрянул с обысками в МРЭО Сальска
4 апреля, 16:57
В Ростовской области завели дело на директора автошколы, бравшего взятки за «теорию»
4 апреля, 15:02
Март
Ростовскую область атакуют беспилотники, пока власти думают, где спрятать население
В Ростовской области предотвращают атаки беспилотников, пока жители не могут найти убежища, а ростовский водоканал обыскивают силовики.
12 марта, 15:07
Обыски начались в Ростовводоканале 12 марта
Силовики пришли с обысками в здание Ростовводоканала во вторник, 12 марта, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
12 марта, 08:56
Обыски прошли в районном отделе полиции в Ростовской области
В Ростовской области провели обыски у руководства отдела полиции в Усть-Донецком районе, сообщает 1Rnd.
6 марта, 06:34

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