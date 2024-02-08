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Обжалование приговора

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Февраль 2024
Донского контрактника осудили на четыре года за нападение на подчиненных с ножом
В Ростовской области вынесли приговор контрактнику, который напал на своих подчиненных с ножом, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.
8 февраля 2024, 14:05
Июль 2023
В Краснодаре спустя 4 года оправдали полицейских, обвиняемых в избиении инвалида
22 июля 2023, 03:56
Июнь 2023
На Дону осужденная на 9 лет за взятки экс-глава района пытается обжаловать приговор
Октябрьский районный суд Ростова зарегистрировал апелляционную жалобу бывшей главы Куйбышевского района Натальи Мирющенко, которая пытается оспорить решение суда, сообщается на сайте суда.
4 июня 2023, 06:32
Май 2023
Экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер обжаловал свой приговор
Бывший глава МинЖКХ Ростовской области Андрей Майер, ставший фигурантом уголовного дела, обжаловал приговор, говорится в материалах Ростовского облсуда.
25 мая 2023, 06:23

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