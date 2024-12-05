H20 «пошел ко дну»: очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей

В Ростове посетители H2O пожаловались на штрафы, которые им якобы пришлось выплатить из-за работы охраны и одного турникета на выходе из аквапарка, сообщения об этом появились в соцсетях.