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Очередь

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2024
Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове
5 декабря, 05:13
Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн
5 августа, 17:00
Единственное действующие кладбище в Ростове оказалось почти заполнено
Заполненность кладбища «Ростовское» к началу этого года превысила 90%, сообщает «Ведомости Юг».
5 февраля, 11:57
2023
Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области
В Ростовской области мужчина разбил окна больницы в Каменске и напал на сотрудника охраны, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
10 июля 2023, 07:10
В Ростове на концерт не поддержавшей СВО Дианы Арбениной выстроилась огромная очередь
27 июня 2023, 16:02
В Ростове неизвестный мужчина напал на женщин в соцзащите 28 февраля
В Ростове нахал, пытающийся пройти без очереди в соцзащите, обругал матом и напал на женщин, сделавших ему замечание, об этом сообщили местные СМИ.
28 февраля 2023, 13:45
H20 «пошел ко дну»: очереди в аквапарке в Ростове вызвали гнев у посетителей
В Ростове посетители H2O пожаловались на штрафы, которые им якобы пришлось выплатить из-за работы охраны и одного турникета на выходе из аквапарка, сообщения об этом появились в соцсетях.
5 января 2023, 07:54
2022
Жители в Аксае с больными детьми часами ждут в очереди в холодной поликлинике
В Аксайской детской поликлинике родителям с детьми приходится несколько часов ждать в очереди, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
13 декабря 2022, 05:04
Огромные очереди образовались на границе Ростовской области и ДНР
В Ростовской области у пропускного пункта «Матвеев Курган» оказалось огромное количество человек, желающих попасть в ДНР, сообщил корреспондент RostovGazeta.
19 октября 2022, 09:57

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