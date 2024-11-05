rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Очевидцы

Выбрать дату
Ноябрь
Жители Ростова сообщают о сильном грохоте на Северном
В Ростове местных жителей перепугал громкий звук, похожий на взрыв, сообщают очевидцы в соцсетях.
5 ноября, 18:51
Прокатил на капоте: водитель легковушки сбил охранника в Таганроге, уходя от погони
2 ноября, 16:57
Огромное дерево упало на отель в центре Ростова
В центре Ростова-на-Дону ветер повалил дерево на козырек четырехзвездочной гостиницы и автомобиль. Рухнувшее растение перекрыло дорогу на улице Суворова/проспекте Соколова, сообщают очевидцы.
2 ноября, 08:51
Легковушка влетела под ковш трактора в Ростове-на-Дону
1 ноября, 04:42
Октябрь
Водитель вылетел через стекло из перевернувшегося дважды автомобиля в Шахтах: видео
30 октября, 09:02
Массовое ДТП на Нагибина произошло в Ростове-на-Дону
29 октября, 19:20
Массовое ДТП на Вавилова в Ростове парализовало движение 22 октября
22 октября, 06:25
Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове
Кровля в цехе по производству металлопластиковых окон в промзоне Ростова полыхает на площади порядка 900 квадратных метров.
19 октября, 11:35
На месте скорая: крупное ДТП на мокрой дороге произошло на Малиновского в Ростове
18 октября, 19:56
Черный дым окутал город: крупный пожар в центре Ростова сняли на камеру
18 октября, 06:08
На видео попало массовое ДТП с эвакуатором на Шолохова в Ростове
17 октября, 18:38
Прокуратура проверит школу в Ростове-на-Дону после давки учеников в гардеробе
В Ростове прокуратура организовала проверку информацию о давке в детей школе, сообщает пресс-служба ведомства.
16 октября, 05:29
Фонтаны в Ростовской области массово заливают мылом
Очевидцы делятся в соцсетях очередным пенным фонтаном в центре Ростова-на-Дону. В этот раз жидкое мыло залили в декоративное сооружение рядом с Комсомольским сквером.
12 октября, 08:37
Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки в Ростовской области
Сотрудники министерства обороны России заявили, что в Ростовской области пресекли попытку террористической атаки сопредельного государства, следует из опубликованной информации ведомства.
11 октября, 05:22
Разбилась вдребезги: легковушка попала в ДТП и врезалась в столб в Ростове
В Ростове произошла авария, в которой разбились обе машины. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
9 октября, 08:25
Стеной огня охвачены поля вдоль дороги под Азовом
В Ростовской области произошел крупный пожар вдоль дороги под Азовом, сообщают очевидцы в соцсетях.
8 октября, 21:08
Полярное сияние увидели в Ростовской области в ночь на 8 октября
Жители Ростовской области наблюдали полярное сияние в ночь на 8 октября. Фото оптического явления появилось в соцсетях.
8 октября, 07:10
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре Ростова
Мужчину, который стрелял во время драки в центре Ростова, нашли и задержали, сообщили в ГУ МВД по области.
5 октября, 17:29
«Видела, как летело»: жители сообщают о белых следах в небе в Ростовской области
Инверсионный след в небе увидели жители Ростовской области. Фотографии белой полосы появились в соцсетях днем 5 октября.
5 октября, 13:03
Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова
В Ростове автомобиль врезался в подъезд многоэтажки, перекрыв выход жильцам, сообщают очевидцы в соцсетях.
2 октября, 10:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика