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Очистные сооружения

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2024
Эколог рассказал, почему в Ростовской области нельзя пить воду из-под крана
30 августа, 11:03
Минприроды Ростовской области выделят около 1,4 млрд рублей на защиту экологии
Минприроды Ростовской области получит около 1,4 миллиарда рублей для защиты экологии региона, об этом сообщили донские СМИ.
23 января, 14:30
«Очистные сооружения — это блеф»: эксперт заявил о проблемах канализации на Дону
23 января, 13:07
В Ростовской области планируют модернизировать 30 объектов ЖКХ к 2025 году
В Ростовской области собираются модернизировать 30 объектов ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния, об этом сообщили власти региона.
15 января, 15:26
2023
В Ростовской области потратят 11,5 млрд рублей на реабилитацию реки Дон
Власти Ростовской области планируют потратить более 11 миллиардов рублей на реабилитацию реки Дон в будущем году, об этом сообщил портал ТАСС.
20 декабря 2023, 11:15
В Ростове начали строить дюкер под рекой Дон за 2,4 миллиарда рублей
30 ноября 2023, 14:16
Компания «КЭСК» получила иск на 440,7 млн из-за загрязнение реки Темерник в Ростове
25 ноября 2023, 12:25
В Ростове потратили около 125 млн рублей на модернизацию систем водоснабжения
Ростовводоканал потратил около 125 миллионов рублей на модернизацию производственных объектов с начала 2023 года, об этом сообщили в пресс-службе компании.
3 ноября 2023, 14:50
От компании потребовали 440 млн за загрязнение реки Темерник в Ростове
1 ноября 2023, 10:36
В Ростовской области изменят схему движения на участке трассы Р-280 «Новороссия»
26 октября 2023, 15:52
Жители в Ростове-на-Дону назвали аномалией бурлящую воду в реке Дон
4 сентября 2023, 04:42
Около 27 млрд рублей потребуется для избавления Дона от канализационных стоков
В Ростовской области провели инвентаризацию канализационных систем, которые загрязняют реку Дон, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков.
3 августа 2023, 06:36

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