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ОДКБ Ростовской области

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Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове
5 февраля, 16:34
Август 2023
Врачи в Ростове помогли школьнику, у которого в восемь лет не росли зубы
Врачи помогли 8-летнему мальчику, у которого из-за редкой патологии не росли зубы, рассказали в Минздраве Ростовской области.
25 августа 2023, 17:37

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