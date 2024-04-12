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Апрель
В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей
В Ростове продают участок под бывшей кондитерской фабрикой за 975 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале объявлений.
12 апреля, 09:33
Февраль
Между Ростовом и Батайском построят коттеджный поселок
На левом берегу Дона в Ростове планируют построить коттеджный поселок на более чем 200 жителей, документы появились на портале администрации города.
7 февраля, 06:42
Июль 2023
Власти объяснили вырубку деревьев на Западном в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели вырубку деревьев в рамках реконструкции теплотрассы по улицам 2-я Краснодарская и Сказочная, сообщили в городской администрации.
14 июля 2023, 10:59

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