Официальная информация

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Сентябрь
«Это НЛО?»: в небе над Ростовской областью зависли две белые точки
В небе над Ростовской областью появились две белые точки. Необычное явление местные жители увидели вечером 19 сентября.
20 сентября, 06:46
Январь
У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
30 января, 05:23
Боец поп-ММА Магомед Зайналов выпал с 10 этажа в Ростове
24 января, 14:43
Появилось фото выживших с рухнувшего Falcon 10 с парой из Волгодонска на борту
После крушения самолета, в котором находились жители Волгодонска, появились снимки с выжившими, сообщает паблик Shot в соцсетях.
22 января, 06:41
Многоквартирный дом с жильцами в Ростове заливает кипятком из-за ЧП
10 января, 12:15
Названы подробности последнего эфира журналиста, найденного мертвым на Дону
7 января, 18:13
Мужчина выпал из окна дома и погиб в Ростове-на-Дону
7 января, 09:16
Жители в Ростовской области заявили о звуке взрыва и следах в небе
6 января, 14:35
Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
6 января, 12:39
Декабрь 2023
10 паспортов в час: люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области
На границе ДНР и Ростовской области собрались огромные очереди из желающих попасть из одного региона в другой, пишет в соцсетях 161.ру.
29 декабря 2023, 13:03
«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов
Жители Таганрога утром в пятницу, 29 декабря, услышали похожие на взрыв звуки, сообщили они в соцсетях.
29 декабря 2023, 08:57
В Ростовской области разоблачили фейки о проникновении диверсантов ВСУ в регион
В Ростовской области не соответствует действительности информация о проникновении в регион украинских диверсантов, сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Ростовская область».
20 декабря 2023, 09:14
Глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города
16 декабря 2023, 12:38
Звук взрыва прогремел в Ростове 6 декабря
Жители Ростова-на-Дону в очередной раз услышали звук, который похож на взрыв, сообщения они оставляют в социальных сетях.
6 декабря 2023, 09:52
Стекла вынесло в доме в Таганроге из-за мощного звука взрыва
5 декабря 2023, 08:25
Охранники рассказали, как начался пожар на рынке «Темерник» в Ростове
Охранники на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону рассказали, что пожар начался внутри одной из палаток, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 декабря 2023, 12:42
Ноябрь 2023
Снаряд скатился в костер: стала известна причина гибели 12 морпехов под Ростовом
30 ноября 2023, 13:07
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
27 ноября 2023, 08:25
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
В Шахтах Ростовской области сильные порывы ветра сорвали покрытие крыши дома и обрушили его на дорогу, сообщили местные жители в соцсетях.
27 ноября 2023, 07:36
Посетителей кафе выгнали на мороз в центре Ростова-на-Дону
22 ноября 2023, 07:09

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