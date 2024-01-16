Официальные комментарии

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Январь
Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной
16 января, 04:52
Декабрь 2023
Власти опровергли работу систем ПВО в Ростовской области 16 декабря
16 декабря 2023, 08:59
Ноябрь 2023
Ростовчане снова заявили о грохоте и следах в небе днем 8 ноября
В небе над Ростовом-на-Дону в очередной раз появился след, а вместе с ним и громкий звук, сообщили местные жители в соцсетях.
8 ноября 2023, 09:04
Октябрь 2023
Жители Азова заявили о странных следах в небе после мощного грохота
Жители нескольких городов в Ростовской области услышали громкий звук и увидели белый след в небе, сообщили они в Telegram.
18 октября 2023, 12:13
Сентябрь 2023
Центр Ростова-на-Дону затопило в День города утром 16 сентября
В Ростове-на-Дону подтопило часть улицы Пушкинской в День города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Главный — Новости Ростова-на-Дону — 161».
16 сентября 2023, 07:16
Июль 2023
Жители в Ростовской области заявили о последствиях падения ракеты в Тацинском районе
Часть жителей Ростовской области услышала сильный грохот, из-за которого задрожали стекла в их домах, пишет Donday.
27 июля 2023, 19:44

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