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Огонь

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Ноябрь
Из отеля на Красноармейской в Ростове эвакуировали постояльцев. Что там случилось?
5 ноября, 10:23
На ТЭЦ вспыхнул трансформатор в Ростовской области
4 ноября, 08:15
Октябрь
Людей эвакуируют с полыхающего склада лекарств в Ростове-на-Дону
В Ростове началась эвакуация людей из загоревшегося складского помещения, где хранились лекарства, сообщает городская администрация.
30 октября, 07:11
Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера
29 октября, 12:05
Итоги субботы: в Азовском море развелись деликатесы, а на улице Ростова взошли арбузы
19 октября, 17:09
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
17 октября, 11:37
Итоги пятницы: на Дону воюют с осами и дронами, а жителей Ростова признали богачами
11 октября, 16:16
В Ростовской области ущерб после падения обломков БПЛА превысил 12 млн рублей
7 октября, 15:30
На кухне все черное: появились кадры пожара во «Вкусно и точка» на Доватора в Ростове
7 октября, 12:12
Итоги недели: в Ростовской области сгорели гектары леса, а люди не услышали сирен
6 октября, 18:37
Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на Западном
5 октября, 10:31
Жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе
1 октября, 12:02
Сентябрь
Губернатор Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области
30 сентября, 13:21
Возникший из-за БПЛА пожар в Ростовской области локализовали на 215 гектарах
30 сентября, 12:43
Видимость на трассе М-4 «Дон» упала до нуля из-за пыльной бури и пожара
29 сентября, 13:12
Черный дым везде: появились кадры горящего леса после атаки БПЛА в Ростовской области
29 сентября, 10:30
После атаки БПЛА в Ростовской области горят 20 гектаров леса
29 сентября, 08:07
Жители Дона ждут морозы и пыльную бурю, пока огонь уничтожает здания в Ростове
28 сентября, 15:17
Стали известны подробности огромного пожара на Черешневой улице в Ростове
28 сентября, 11:16
Появилось видео масштабного пожара на Черешневой улице в Ростове
28 сентября, 10:59

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