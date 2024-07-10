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Ограбление в Ростовской области

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2024
Вооруженные преступники ворвались в дом к женщине с детьми в Ростовской области
Грабители вынесли из частного дома в Ростовской области деньги и украшения, подробностями поделились в полиции региона.
10 июля 2024, 09:17
2023
Вагон с наручниками и бронежилетами для полицейских обнесли в Ростовской области
6 июня 2023, 07:28

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