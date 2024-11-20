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Ограничения

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Ноябрь
Центробанк объяснил, почему в Ростовской области такой дорогой бензин
Стало известно, из-за чего растут цены на бензин в Ростовской области и в целом в России. Информация об этом опубликована на сайте Центрального Банка страны.
20 ноября, 19:23
Октябрь
Четыре улицы перекроют в центре Ростова до конца года
27 октября, 18:42
Ряд ограничений введут на дорогах Ростова-на-Дону в начале ноября
21 октября, 17:02
С 20 октября фурам запретят проезжать по улицам Ростова
Ограничения для грузового транспорта появятся в нескольких районах Ростова. Начиная с 20 октября водители фур не смогут проехать по 22 улицам города, сообщает департамент автодорог донской столицы.
10 октября, 18:57
Стало известно, как проведут «Донской марафон», несмотря на запрет губернатора
В администрации Ростова рассказали, почему «Донской марафон» проведут, когда действует запрет губернатора на массовые мероприятия.
7 октября, 09:15
Жителей Ростовской области предупредили о съемках фильма
В Неклиновском районе Ростовской области снимают фильм. Из-за этого на целый день перекроют проезд по одной межпоселковых дорог, сообщает районная администрация.
4 октября, 16:51
В октябре введут массовые ограничения для автомобилистов в Ростове
Для водителей авто введут ряд ограничений в ближайшие дни, следует из данных на сайте администрации Ростова.
1 октября, 05:36
Сентябрь
В Ростове ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного ЖК
24 сентября, 07:11
Часть Ростова-на-Дону останется на сутки без воды
Несколько центральных улиц Ростова на сутки оставят без холодной воды, об ограничениях предупредили сотрудники городского водоканала.
23 сентября, 08:09
Водителей в Ростове предупредили об эвакуации авто с Газетного и Университетского
22 сентября, 15:03
Дорожники до конца года перекроют проезд на улицах Нахичевани в Ростове
Из-за строительства канализации перекроют улицы Нахичевани в Ростове, сообщает департамент автодорог города.
19 сентября, 07:16
В Ростове-на-Дону ограничат движение машин и пешеходов по Орджоникидзе
18 сентября, 13:18
В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора
11 сентября, 06:38
Из-за велогонок трассу Ростов — Азов перекроют на два дня
Из-за проведения велосипедных шоссейных гонок автомобилисты не смогут проехать по трассе Ростов — Азов, об этом сообщает Минтранс региона.
9 сентября, 14:45
Парковку парка «Левобережного» в Ростове закроют из-за выставки военных трофеев
6 сентября, 12:27
В центре Ростова-на-Дону перекроют улицу из-за чествования иконы
5 сентября, 06:02
На участке трассы «Новороссия» в Ростовской области перекрыли проезд
Дорогу на трассе «Новороссия» на окраине Ростовской области частично перекроют из-за ремонта моста, сообщает Упрдор Москва — Волгоград.
3 сентября, 09:01
Часть Островского перекроют для пешеходов в Ростове
Из-за ремонта здания ЮФУ на улице Большой Садовой с 1 сентября ввели ограничение для пешеходов, сообщается на сайте администрации Ростова.
2 сентября, 06:08
Август
«По 50 человек на остановке считается?»: ростовчане высказались о запрете мероприятий
31 августа, 07:11
В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек
31 августа, 04:12

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